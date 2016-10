Assessoria Cinco pessoas foram presos suspeitas de aplicarem o golpe da UTI

Cinco homens e duas mulheres foram presos nessa quinta (6), em Rondonópolis, suspeitos de integrarem uma quadrilha especializada em aplicar o famoso “golpe da UTI”. Três dos acusados já estavam presos na Penitenciária da Mata Grande pelos crimes de roubo, tráfico e homicídio e seriam eles os líderes do esquema criminoso.

As investigações tiveram início em Belém do Pará, onde havia grande número de denúncias sobre o golpe. Em ação conjunta, policiais do Pará e Mato Grosso identificaram que os golpes partiam de presos da penitenciária da Mata Grande, em Rondonópolis, que ligavam para hospitais e conseguiam informações sobre pacientes internados.

Em posse das informações, eles entravam em contato com familiares dos pacientes e pediam dinheiro para a realização de exames e procedimentos emergenciais, que os planos de saúde não cobriam. Quando se tratava de um paciente da rede pública, a promessa dos golpistas era de que o dinheiro seria devolvido por meio do SUS.

A partir das investigações foram indiciados João Batista Vieira dos Santos, Roberto Pio da Silva, Elias Sousa Neto, Fernando César da Silva, Júlio Cesar Costa Brandão, Iranildes Ramos de Sousa e Aldairis Ribeiro da Silva, que está grávida.

Os demais membros da quadrilha realizavam o trabalho externo de captar os nomes das clínicas e sacar o dinheiro depositado nas agências bancárias.

A garantia de sucesso dos golpes era o estado psicológico abalado das vítimas, que na maioria não checavam as informações junto ao hospital. Em Rondonópolis, os mandados de prisão foram cumpridos com o apoio da Delegacia de Roubos e Furtos (Derf).

Dentro da Penitenciária da Mata Grande, foi feita uma vistoria dentro das celas onde apreenderam anotações com nome de médicos e números de celulares que seriam das vítimas.(Com Assessoria)