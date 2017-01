Polícia de Sinop prende suspeitos de roubos à agências bancárias em MT

PM Policiais desarticulam quadrilha acusada de roubar agências bancárias no Nortão

Três pessoas foram presas e um menor apreendido nesta terça (3) em uma residência no bairro Villa Mariana, em Sinop, acusados de cometerem assaltos em agências bancárias no Norte do Estado.

Duarte ToshioKoroka, de 19 anos, Richard Aparecido Amorim, de 18, Eder Tobias da Silva, de 25, e o adolescente L.C, de 16 anos, estão envolvidos no furto da agência do Sicred, com uso de explosivos, em 3 de dezembro e também na tentativa de roubo à agência do Sicoob, 20 dias depois, em Lucas do Rio Verde.

Com eles foram apreendidos um revólver calibre 38, uma pistola 765 mm, uma espingarda de pressão, duas correntes e dois pingentes de ouro, nove relógios de pulso, celulares e porções de entorpecentes. Segundo a polícia, eles planejavam outros roubos em cidades vizinhas.

Os casos

Pelo furto ao Sicred de Sinop, mediante uso de explosivos para danificar terminais, foi identificado o menor L.C, 16 anos, como um dos integrantes da quadrilha. Ele também aparece nas imagens do circuito interno do banco.

Duarte e Robson Junior Jardim dos Santos são suspeitos de assaltarem uma Cooperativa de Créditos no dia 23, em Lucas do Rio Verde. Robson usou uma arma de brinquedo para entrar na agência, mas o segurança ao perceber, reagiu atirando contra ele, que na ocasião apresentou uma CNH falsa, em nome de Alessandro Aparecido Cesário, de 22 anos.