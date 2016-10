Polícia encontra 18 pés de maconha plantados em quintal; 2 são presos

A Polícia Militar de Rondonópolis prendeu duas pessoas após uma denuncia anônima de que dois rapazes de 31 anos e de 27 anos estavam mantendo plantação de 18 pés de maconha no quintal de uma casa no bairro Alfredo Castro. A ação foi realizada ontem (31).

Os policiais, ao chegarem ao local, observaram, por cima de um muro, que no terreno da casa havia maconha sendo cultivada em meio a uma horta. Na sequência, a dona da residência foi acionada e se assustou ao perceber que havia uma equipe da PM no local.

Durante fiscalização, os policiais constataram que havia 18 (dezoito) plantas, aparentando serem cannabis sativa (maconha).

Em busca no interior da residência, os policiais encontraram ainda cerca de 30 gramas de uma substância escura com características do haxixe e ainda uma pequena porção, 23 gramas, de maconha. Foram apreendidos R$ 560 e três aparelhos celulares. Todo o material foi recolhido e encaminhado para Delegacia Municipal.