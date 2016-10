Polícia encontra corpos de paraguaia e brasileira em área rural na MT-235

Reprodução Policia encontra corpos de mulheres assassinadas em rodovia próxima a Sapezal

A polícia encontrou os corpos de duas garotas de programa com sinais de estupro e perfurações de facadas no pescoço e na nuca de ambas, às margens da rodovia MT- 235, próximo a Sapezal (a 480 km de Cuiabá), na tarde de sexta (28).

As vítimas Patrícia Aparecida Vihauva Rodrigues, de 31 anos, natural do Paraguai, e Jeniffer Marcelo Lopes, de 29 anos, foram encontradas por populares nas proximidades de uma fazenda com sinais de violência e perfurações causadas por facadas.

Ainda próximo aos corpos, peritos criminalistas que atenderam a ocorrência identificaram marcas de pneus, indicando que as moças podem ter sido assassinadas em outro local e tiveram os corpos “desovados” às margens da rodovia.

Investigadores checaram as vítimas e identificaram que a estrangeira tinha passagens criminais em Sapezal, Campo Novo do Parecis e Sorriso. Até o momento nenhum suspeito de ter cometido o crime foi detido.