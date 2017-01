Polícia Militar estoura boca de fumo em Cuiabá; 8 pessoas foram detidas

Julia Munhoz/Rdnews Essa não é a primeira ação da Polícia Militar nessa residência dos supeitos

Com a prisão de seis adultos e apreensão de duas adolescentes, policiais do 24º Batalhão fecharam uma boca de fumo e desmantelaram uma quadrilha envolvida em tráfico de drogas e receptação de produtos roubados.

As prisões aconteceram na tarde desta terça-feira (03.01), no Bairro São João Del Rey, região do Coxipó. Foram detidos L.L.M.S., de 19 anos, R.F.O., de 47 anos, J.A.R., de 58 anos, J.C.C., de 22 anos, R.S.D.N, de 35 anos, J.S.R, de 28 anos, além das duas adolescentes, ambas de 16 anos.

A ação teve origem em uma denúncia anônima. Os policiais do 24º BPM, com apoio do 9º BPM, abordaram os suspeitos e fizeram buscas em uma residência na qual funcionaria um ponto de venda de drogas.

Nesse local foram encontradas uma balança de precisão, três porções de maconha, outras de cocaína e de pasta base, além de seis munições intactas. Havia também alguns aparelhos celulares, joias, óculos e relógios, todos de procedência ignorada.

Essa não é a primeira ação da Polícia Militar nessa residência. Em ocorrências anteriores, além de drogas foram apreendidas armas de fogo.

Todos os suspeitos e o material apreendido foram conduzidos à Central de Flagrante do Centro Integrado de Segurança e Cidadania (Cisc) no Planalto.

Disque-denúncia

Para contribuir com as ações da Polícia Militar a população pode ligar para o 190 ou informar situações suspeitas pelo disque-denúncia 0800653939.