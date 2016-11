Polícia Militar localiza suspeito de atirar contra major da PM em Cuiabá

Uma ação desencadeada por policiais militares do 4º Batalhão, com apoio da Ronda Ostensiva Tática Móvel (Rotam), localizou o autor do disparo que atingiu o major Gabriel Rodrigues Leal, que atua no Comando Geral da PM, e outros dois suspeitos de participação na tentativa de latrocínio.

O crime ocorreu no último dia 26, enquanto o major adentrava em sua residência, no bairro Goiabeiras, em Cuiabá. Durante a tentativa de roubo, ele acabou sendo atingido por um tiro no rosto.

Elton Peixoto de Moraes, de 19 anos, foi reconhecido pelo próprio major. Ele foi localizado após diligências feitas pelas equipes policiais, na tentativa de encontrar os suspeitos de participação na tentativa de latrocínio.

Conforme os policiais, Elton teria se envolvido em uma briga no bairro José Carlos Guimarães, em Várzea Grande, no último dia 31, quando acabou atingido por um tiro no braço.

Diante do fato, foi socorrido e levado até o Pronto Socorro de Várzea Grande. A PM soube, por meio das unidades de inteligência, que o suspeito havia sido internado e dirigiu-se à unidade hospitalar.

Com o pedido da PM, o suspeito foi liberado para que fosse feito o reconhecimento, realizado na Delegacia de Roubos e Furtos da cidade.

Elton confessou a autoria do disparo e apontou outros dois suspeitos de participação na tentativa de latrocínio, Renan Teixeira Pena Vieira, de 29 anos e um menor de 17.

Diante das informações, os policiais realizaram novas buscas e localizaram os dois suspeitos em uma casa no bairro Tijucal, em Cuiabá.

A dupla foi conduzida até a delegacia para demais providências legais. Elton continua internado, acompanhado por policiais, e passará por cirurgia. (Com Assessoria)