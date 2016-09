Polícia Militar prende trio por roubo de 5 bicicletas esportivas e tênis

Assessoria P M prendeu três rapazes que furtaram bicicletas esportivas e tênis em Cuiabá

A Policia Militar prendeu três rapazes envolvidos em furto de bicicletas esportivas e acessórios em Cuiabá. O crime ocorreu na terça (27), na empresa Radical Bikes, no bairro Santa Helena.

Ao todo, foram levadas cinco bicicletas, avaliadas em R$ 3,9 mil cada, e três pares de tênis, estimados em R$ 400.

De acordo com as informações, após ser comunicado do furto, os policiais fizeram rondas e receberam a informação de que o autor do crime era conhecido como “Sandro”, morador no bairro Alvorada.

Alessandro José de Souza, 33, foi encontrado em companhia de Joatan Alves da Guia, 33 anos.

Questionado, ele confessou ter cometido o crime e revelou que vendeu duas bicicletas para Rafael da Silva Rosa, morador do bairro Pedregal.

O suspeito ainda usava um dos tênis furtados. Outros dois pares foram achados na casa dele.

Os policiais, então, se dirigiram à casa de Rafael, que confirmou tem comprado as bicicletas de Alessandro. Ele devolveu os produtos.

Diante do flagrante, Alessandro, Joatan e Rafael foram encaminhados à Central de Flagrantes para registro de ocorrência. Eles prestarão esclarecimentos ao delegado plantonista e autuados. Os produtos foram devolvidos a um representante da loja.