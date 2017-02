Polícia prende 2º suspeito de assaltar Sicoob;1 morre após troca de tiros

Reprodução Policiais prendem suspeitos de participarem em assalto ao banco Sicoob nessa 6ª em Sinop

Dois suspeitos de participarem do assalto à cooperativa de crédito Sicoob na tarde dessa sexta (17), na região central de Sinop, foram presos pela Polícia. Os dois bandidos chegaram em uma moto e invadiram o banco. Houve troca de tiros com o segurança e um deles, identificado como Diego Couto Silva, de 24 anos, morreu no local.

Ele possuía passagens por roubo, tráfico de drogas, porte ilegal de arma e associação criminosa. O outro suspeito de 18 anos conseguiu fugir, no entanto, foi encontrado em uma chácara próxima ao aeroporto municipal.

Com a primeira prisão, os policiais chegaram até um terceiro suspeito também de 18 anos, suposto integrante da quadrilha. Com ele foram encontrados um carro, uma moto, 2 kg de maconha, 500 gramas de pasta base de cocaína, uma balança de precisão, 10 celulares, joias e um revólver calibre 38.

Além disso um simulacro de pistola, que pode ter sido usado na tentativa do assalto, também foi apreendido. A ação das Polícias Federal e Civil resultou numa força tarefa após o fato.

Assalto

Na tarde dessa sexta (17), um bandido morreu após uma tentativa de assalto no banco Sicoob, localizado na avenida das Acácias no Centro de Sinop. Dois suspeitos chegaram em uma motocicleta, entraram no banco e anunciaram o assalto. O segurança reagiu e houve troca de tiros.

Um dos assaltantes foi baleado e morreu na hora. O segundo suspeito conseguiu fugir. A Polícia Militar foi acionada para realizar as buscas. A Politec esteve no local e realizou as devidas providências. O corpo foi encaminhado ao IML.