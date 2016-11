Polícia prende casal em flagrante por comercializar armas em peixaria

Polícia Civil Casal usava a peixária para comercializar armas fornecidas por um grupo



O casal Jeferson Steffen Santos Pinto, 29 anos, e sua companheira, Cristiane Neves Nascimento, 31, foram presos em flagrante pelo crime de comércio ilegal de arma de fogo no município de Campo Novo dos Parecis(a 396 km a de Cuiabá).

Os suspeitos são proprietários da peixaria “Peixe Santo”, no centro da cidade e utilizava o estabelecimento para comercializar armas, fornecidas por um grupo de whatsapp, e pelo Facebook.

Com base nas investigações, os policiais da Delegacia de Campo Novo do Parecis realizaram campana no estabelecimento comercial e conseguiram surpreender a companheira de Jeferson, Cristiane retirando uma arma de fogo, que estava escondida na parte de baixo de um freezer, próximo ao motor.

Diante do flagrante, o casal foi detido e conduzido à Delegacia de Polícia, junto a uma carabina calibre 22 de cor preta lacrada, dois aparelhos celulares, e uma camioneta L200 de cor preta, apreendidas no estabelecimento. Depois de interrogados pelo delegado de polícia, Waner dos Santos Neves, o casal foi autuado por comércio ilegal de arma de fogo. (Com Assessoria)