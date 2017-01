Polícia prende casal por encomendar morte de ciclista em Rondonópolis

Reprodução Imagem do ciclista Lukas Jhones Rossi em uma das competições. Crime desvendado

A Polícia Judiciária Civil esclareceu o assassinato de um ciclista, em Rondonópolis. Um casal foi preso e um adolescente apreendido, na última terça (10), nas investigações da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf). A vítima Lucas Jhones Rossi de Almeida, de 21 anos, foi morta a tiros em 10 de janeiro.

Um casal e um menor de idade são apontados na autoria do crime. O adolescente seria o executor e o casal encomendado o crime. O casal, Wellison de Souza Santos, 22, e Polliana Araújo Ferreira, 24, foi preso por mandado de prisão temporária. E o menor apreendido e internado no Sistema Socioeducativo.

Conforme o boletim de ocorrência, o jovem foi alvejado por tiros, em via pública, na Vila Clarion, em Rondonópolis. Ele chegou a ser socorrido, mas foi a óbito dentro da ambulância do Samu, durante o atendimento médico. O caso foi tratado, inicialmente, como latrocínio, pois a motocicleta da vítima não estava no local. O veículo foi encontrado abandonada, duas quadras depois do local do crime, no bairro Dom Oscar Romero.

Com apoio de denúncias, as investigações avançaram levando os policiais a confirmar que se tratava de homicídio, motivação passional, pelo fato da vítima estar assediando Polliana, namorada de Wellison. O delegado Gustavo Belão contou que o crime foi planejado e executado no mesmo dia. “No dia crime todos estavam reunidos na casa de Polliana e ela comentou que a vítima a estava assediando. O menor tomou as dores de Wellison e ligaram para uma pessoa em Cuiabá, pedindo autorização para matar Lucas”, disse.

Conforme o delegado, o menor atraiu a vítima e efetuou três disparos de arma de fogo, dos quais dois atingiram as costas. “O menor simulou um latrocínio. Ele subtraiu a moto e o celular. Depois abandonou a moto, duas quadras do local do crime, e voltou a pé para casa onde estavam todos reunidos e lá deu o celular com prova da morte”, finalizou Belão. (Com Assessoria)

