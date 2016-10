Polícia prende homem que matou amigo por causa de botijão de gás

Assessoria O “Gaucho”, foi preso pela DHPP em Várzea Grande

Dois irmãos acusados de homicídio qualificado são investigados pela Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção a Pessoa (DHPP), da Polícia Judiciária Civil, pelo assassinato de um jovem de 22 anos, ocorrido em uma chácara, em Várzea Grande.

Os dois tiveram ordens judiciais decretadas pela Terceira Vara Criminal de Várzea Grande, para cumprimento de prisão temporária (30 dias) e de busca e apreensão domiciliar.

O suspeito, José Moreira da Costa, o Gaucho, foi preso e seu irmão, Domingos Moreira Costa, não foi localizado e encontra-se foragido.

O crime ocorreu em 22 de maio, em uma chácara a 3 km do Trevo do Lagarto, próxima a BR-163, saída para Jangada. Na ocasião o jovem, Uender Carmo de Araujo, 22, foi localizado por um vizinho caído em meio ao pasto, com perfurações de arma de fogo na região da cabeça e do abdômen.

Durante investigação, policiais conseguiram colher provas e indícios levando a identificação dos dois autores do crime.

Conforme o delegado, Antônio Carlos de Araujo, a vítima foi morta após suposto furto de um botijão de gás, ocorrido na casa de Domingos Pereira.

Então, desconfiado da pessoa de Uender, os dois irmãos resolveram matar o autor do furto do botijão, depois de terem passado o domingo (22) bebendo naquela região.

De posse das ordens judiciais, investigadores da DHPP procederam com as buscas nesta quinta (6), na chácara, localizadas no bairro Jardim Paula III, em Várzea Grande. No local, uma mulher atendeu a equipe e em conversar tentou contar uma estória assegurando que o procurado José Moreira não se encontrava na casa.

No entanto, os investigadores entraram no imóvel e encontram o suspeito em um quarto, com a porta trancada. Ao perceber o cerco policial, José saiu de dentro do cômodo e se entregou.

Ele foi conduzido à DHPP, interrogado e em seguida transferido para o Sistema Prisional de Várzea Grande.

“As diligências indicam também a possível participação de uma terceira pessoa na cena do crime. Para tanto, as investigações continuam para qualificar esta última, bem como apreender a arma de fogo utilizada no homicídio”, disse o delegado Antonio Carlos de Araujo.(Com Assessoria)