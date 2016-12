Polícia prende mais um estuprador que tentou matar vítima em Cuiabá

A Polícia Judiciária Civil em ação conjunta com a Polícia Militar prendeu, nessa sexta (2), um estuprador que agrediu a vítima quase até a morte. Renato Silva dos Santos, de 26 anos, conhecido como "Cowboy", foi preso após investigações da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher (DEDM) e responderá pelos crimes de estupro de vulnerável e tentativa de latrocínio.

Reprodução Renato Silva dos Santos, após estuprar e agredir, ainda roubou o aparelho celular da vítima

O crime ocorreu em 21 de novembro, no bairro Parque Ohara, em Cuiabá. Na ocasião, a vítima foi até uma lanchonete para comprar um cigarro e na saída passou a ser acompanhada pelo suspeito. Durante o trajeto, Renato ofereceu droga para vítima e diante da recusa, veio para cima dela e a enforcou com toda força, fazendo com que ela perdesse o ar e desmaiasse.

Quando a vítima acordou estava em um matagal, coberta com folhas de árvore, sem calcinha e com as roupas rasgadas. A cabeça e o corpo estavam ensanguentados e ela não conseguia enxergar com um dos olhos. A vítima foi socorrida por um casal que passava na rua, que ouviu os gemidos e acionou o socorro.

Devido às agressões, a vítima perdeu completamente a visão do olho direito, teve o maxilar e o nariz quebrado, o ouvido estourado e corte profundo na cabeça e na região genital, além de diversos pontos pelo rosto. Após estuprar e agredir a vítima, o suspeito ainda roubou o aparelho celular, um par de brincos e um cordão com pingente.

Segundo a delegada, Elaine Fernandes da Silva, a vítima reconheceu seguramente o suspeito como autor do crime. “Ela relatou que o acusado é usuário de drogas, muito conhecido no bairro, e que ele só parou de agredí-la por que acreditava que ela já estava morta, tanto que jogou as folhas sobre o corpo”, disse a delegada.

Elaine afirma que Renato possui várias passagens por roubos e que responderá pelo crime de estupro de vulnerável e tentativa de latrocínio. “Devido ao enforcamento, a vítima desmaiou, momento em que o suspeito aproveitou para consumar o estupro, impedindo qualquer possibilidade de defesa. A tentativa de latrocínio fica caracterizada pelo roubo dos pertences, e pelo fato da morte não ter sido consumada por circunstâncias alheias à vontade do investigado”.

Participaram da prisão os investigadores da DEDM, Daiane Cristina, João Bosco da Silva, Adalberto Jorge de Oliveira, Hildiney de Souza e Cleidenil dos Santos com apoio dos policiais do 24º Batalhão da Polícia Militar (24BPM). (Com Assessoria)