Polícia prende suspeito de agredir e manter garota em cárcere privado

A Polícia Civil prendeu, em São Félix do Araguaia (1.200 km de Cuiabá), Manoel Antônio, de 19 anos, acusado de agredir e manter em cárcere privado a namorada de 16 anos. O flagrante aconteceu nessa terça (4), depois de denúncias recebidas pela delegacia.

Segundo os policiais que atenderam a ocorrência, Manoel mantinha a companheira trancada dentro de um quarto e submetia a adolescente a constantes agressões. Com detalhes fornecidos pelos denunciantes, a polícia conseguiu localizar a casa no setor central e prender o suspeito.

Manoel, ao perceber a aproximação dos policiais, tentou empreender fuga saindo em disparada pelas ruas do bairro e se escondeu no interior de uma loja de roupas, mas foi preso pelos policiais. Os investigadores resgataram a vítima que apresentava hematomas no rosto, braço e perna, ocasionadas pelas agressões.

A adolescente foi encaminhada ao Hospital Municipal de São Félix e Manoel para a delegacia, onde foi autuado por cárcere privado e violência doméstica contra a mulher. Ele está recolhido na cadeia pública. (Com Assessoria)