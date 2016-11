Polícia prende suspeito de matar pai de candidato a vereador por Cuiabá

Assessoria Edicarlos Silveira, suspeito de matar pai de candidato a vereador, ao ser preso

O suspeito de matar o pai e ferir o candidato a vereador Julio Cesar Maia Pereira, conhecido como Julio da Power (PTdoB), foi preso por agentes da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf), com apoio do Grupo Armado de Resgate e Repressão a Assaltos e Sequestros (Garras) de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, na quinta (17).

Candidato a vereador é baleado em passeata; pai leva 6 tiros e morre

Edicarlos de Farias Silveira foi identificado como o autor dos disparos que matou Custódio Alves Pereira, 58 anos, em 28 de setembro de 2016, no bairro Sol Nascente durante um ato político do filho, que foi candidato a vereador de Cuiabá. Na ocasião, a vítima foi alvejada por cinco disparos de arma de fogo e o seu filho, Julio da Power, ferido por dois disparos de arma de fogo e uma criança que brincava na quadra ao lado levou três tiros.

O candidato foi abordado pelo suspeito, que, de posse de uma pistola, tentou roubar sua pulseira de ouro e o relógio de pulso. Seu pai reagiu ao assalto e foi alvejado. Segundo testemunhas, o suspeito acompanhava a passeada em uma motocicleta.

O acusado foi localizado em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde estava escondido na casa de parentes. Ele foi transferido para Cuiabá, por uma equipe policial composta pelo delegado Guilherme Berto Nascimento Fachinelli e os investigadores Wisno Ribeiro e Luciano Figueiredo.

Imagens de circuito devem mostrar quem assassinou pai de candidato

O caso

Três pessoas foram baleadas em uma caminhada da campanha de Emanuel Pinheiro (PMDB) para a Prefeitura de Cuiabá, no bairro Sol Nascente. O ato político era conduzido pelo candidato a vice da chapa, Niuan Ribeiro (PTB). O candidato a vereador baleado foi identificado como Julio da Power (PTdoB). O pai dele, Custódio Alves, não resistiu aos ferimentos e morreu. Além disso, uma criança de 12 anos que brincava próxima ao local foi atingida por três tiros.

O candidato foi atingido por dois disparos, sendo que um deles pegou de raspão. O outro atingiu o pulmão de Júlio, que teve de passar por cirurgia ainda na noite do acontecido. Depois, ele foi encaminhado para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Custódio Alves Pereira, pai de Júlio, foi atingido por pelo menos cinco tiros. A maioria dos disparos atingiram o tórax, e dois foram na região do rosto. Conforme as informações, o comerciante já chegou morto ao hospital. Os profissionais ainda tentaram reanimar o homem de 58 anos, mas sem sucesso.