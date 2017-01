Polícia prende travesti que matou a facadas parceiro na virada do ano

Ilustração Após discussão, Rayca teria pego uma faca e disparado 3 golpes contra parceiro

Um homicídio ocorrido em 31 de dezembro em Luciara (a 1.166 km de Cuiabá) foi esclarecido pela Polícia Judiciária Civil, com a prisão da principal suspeita. Apontada como autora do crime, a travesti “Rayca”, que é registrada pelo nome Marcos Ray Oliveira França, de 23 anos, teve o mandado de prisão preventiva cumprido nessa segunda (2).

Segundo as investigações, a travesti é responsável pela morte de João Paulo Martins Rocha, de 38 anos, com quem mantinha um relacionamento homoafetivo, há oito anos. O crime aconteceu na madrugada do dia 31, quando vítima e suspeita saíram de um bar, na companhia de um casal e seguiram para casa de Rayca.

Na residência, Rayca e João Paulo entraram em um quarto e começaram a discutir por questões de valores de um suposto “programa”, chegando a entrar em vias de fato. Eles saíram para fora da casa, momento em que a suspeita pegou uma faca e desferiu três golpes contra a vítima.

A vítima foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu cerca de 30 minutos depois, no hospital do município. Testemunhas ligaram para a Polícia Militar, mas a suspeita fugiu antes da chegada dos policiais.

Com base nas informações, o delegado Valmon Pereira da Silva representou pela prisão preventiva de Rayca, que foi deferida pela Justiça. A ordem de prisão foi cumprida nessa segunda por policiais civis das delegacias de Luciara e São Félix do Araguaia. Rayca foi encaminhada para Cadeia Pública de São Felix do Araguaia, onde ficará à disposição da Justiça. (Com Assessoria)