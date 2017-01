Polícia prende trio que esfaqueou e jogou vítima de cisterna em Barra

Três homens envolvidos em uma tentativa de homicídio, ocorrida em outubro em Barra do Garças, tiveram mandados de prisão cumpridos pela Polícia Civil, nessa quarta (11). O crime causou grande repercussão na cidade devido ao modo cruel como foi praticado. Os acusados, Franthesco Guimarães de Souza, de 20 anos, Lindolfo Costa Soares, de 23, e Wanderson Sousa Costa, de 21 anos, tiveram as ordens de prisão decretadas após serem identificados nas investigações da 2ª Delegacia de Polícia da cidade.

A tentativa de homicídio ocorreu em 12 de outubro do ano passado, em uma residência, no bairro Vila Maria. Na ocasião, os três suspeitos esfaquearam a vítima com 12 golpes e em seguida a jogaram em uma cisterna com aproximadamente 5 metros de profundidade. Acreditando que a vítima estivesse morta, os acusados arrumaram as coisas e fugiram. Entretanto, a vítima conseguiu escalar a cisterna e pedir ajuda aos vizinhos do local. A vítima foi levada ao Pronto-Socorro de Barra do Garças, onde ficou internada por seis dias.

Assim que foram acionados sobre o atentado, policiais da 2ª DP-BG iniciaram as investigações e em buscas no local do crime, apreenderam materiais vinculados aos suspeitos. Com a identificação dos autores, foi representado pelos mandados de prisão, que foram decretados pela Justiça e devidamente cumpridos pela equipe da Polícia Civil, ontem. (Com Assessoria)