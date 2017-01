Polícia prende um dos envolvidos em explosão de caixa eletrônico da CEF

A Força Tática da Polícia Militar prendeu nessa sexta (27) o primeiro envolvido na explosão do caixa eletrônico da Caixa Econômica Federal da avenida Lions Internacional em Rondonópolis, ocorrido na madrugada. André do Livramento Vasconcelos, 21 anos, confessou a participação no crime, segundo a polícia.

André foi preso depois que a polícia interceptou um taxi em Jaciara que tinha saído de Rondonópolis com destino a Cuiabá. O passageiro não tinha documentos e nem dinheiro para pagar a corrida, além de estar sujo, o que levantou suspeitas.

Segundo a polícia, taxista e passageiro prestaram depoimento e a partir daí foi possível ligar André ao roubo.

No assalto, os bandidos envolvidos teriam efetuado disparos com armas de fogo enquanto recolhiam o dinheiro. O furto aconteceu por volta das 5h. Os bandidos encapuzados renderam um taxista que estavam na região e colocaram dinamite no caixa eletrônico.

Quadrilha explode caixa eletrônico em Rondonópolis e leva dinheiro