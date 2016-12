Polícia recaptura assaltante de loja que fugiu de hospital em Cuiabá

O fugitivo foi preso na casa do primo E.H.C.S. ,em Cuiabá

O assaltante T.J.A., 22 anos, foragido do Pronto Socorro Municipal de Cuiabá foi recapturado pela Policia Militar na manhã deste domingo (4), no bairro São Matheus, em Cuiabá. O homem foi baleado na perna na última sexta(2) durante tentativa de fuga após roubo na empresa de telefonia TIM, na Avenida Generoso Ponce, no Centro de Cuiabá.

O fugitivo foi preso na casa do primo,E.H.C.S., de 18, que também participou do assalto e o ajudou na fuga do Pronto Socorro. Ele ainda teve a ajuda da tia para a fuga. A mulher chegou na unidade hospitalar na madrugada de sábado (3), chamou um taxi e auxiliou o sobrinho na fuga.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, três bandidos invadiram a loja da TIM e renderam funcionários e clientes na tarde de sexta-feira. Eles tomaram 26 aparelhos de celulares, além de uma quantia em dinheiro. No momento da fuga, houve troca de tiros entre policiais militares e bandidos, sendo que um deles foi baleado na perna e outros dois conseguiram fugir.

O Caso

T.J.A. foi preso durante um roubo a uma loja da telefônica Tim, no Centro de Cuiabá.

Ele tentou fugir, mas acabou baleado na perna, sendo preso e encaminhado para o Pronto-Socorro, onde recebeu atendimento médico.

Porém, no final da noite, com a ajuda do primo e da tia, ele fugiu do local. O suspeito estava em uma cadeira de rodas da unidade.

O trio pegou um taxi na porta da unidade e foi até a Avenida General Melo, onde trocou de veículo.