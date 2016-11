Polícia recupera 2 caminhões; dupla receberia R$ 6 mil pelo serviço

Assessoria A dupla relatou que receberia R$ 6 mil para deixar o veículo em Cáceres



A Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos (DERRFVA) prendeu dois suspeitos de participar do roubo de seis caminhões que estavam no depósito do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), em Várzea Grande, na noite de sábado (26).

Dos seis caminhões, dois já foram recuperados pela polícia, que ainda continua em investigações para recuperar o restante. A dupla foi presa com um dos caminhões roubados.

Segundo a assessoria da Polícia Civil, o segundo caminhão foi localizado escondido em um matagal próximo à estrada, na zona rural de Várzea Grande, sentido Jangada. Uma outra equipe policial segue as diligências, em Rondonópolis (215 km ao Sul de Cuiabá), após informações de que outros dois veículos teriam seguido para a cidade.

O roubo ocorreu por volta das 20 horas de sábado (26), quando três vigilantes, que estavam no escritório da construtora C.R. Almeida, responsável pelo VLT, foram rendidos por aproximadamente 15 assaltantes. Eles amarraram as vítimas e roubaram quatro caminhões, além de R$ 1 mil em dinheiro, computador, equipamentos de vídeo conferência e ferramentas.

Assim que foi acionada do roubo, a equipe da DERRFVA iniciou as diligências, alertando todas as unidades policiais ligadas a possíveis rotas, em que os criminosos poderiam seguir com os veículos. Os dois homens presos pela PRF, com um dos caminhões roubados, foram encaminhados para Delegacia de Poconé e, em interrogatório, confessaram a participação no roubo.

Conforme o delegado, Vitor Hugo Bruzulato Teixeira, as equipes continuam as diligências com o objetivo de recuperar os outros dois veículos roubados e identificar os demais participantes no crime.

O caso

Por volta das 20h, seis bandidos fortemente armados chegaram num veículo de pequeno porte e renderam o vigia que estava na guarita, assim como os outros dois que estavam fazendo a segurança do local naquele turno. Após isso, os bandidos foram em direção aos caminhões que carregam entulhos.

Conforme o Boletim de Ocorrência, um Gol de cor preta se aproximou do portão da frente, sendo que os suspeitos trajavam uniformes da empresa Unifort, a mesma que faz segurança para o Consórcio. Dizendo que o encarregado Nunes mandou que fosse feito contato entre os vigias e os suspeitos.

Ao se aproximarem do portão os vigias foram rendidos pelos suspeitos, que logo em seguida adentraram 20 suspeitos todos armados de revólver e pistola e com rádio na frequência da PM. Os bandidos amarram os vigias e pegaram os caminhões da marca Merdeces Benz modelos 24/16 K.

Os vigias afirmam que os suspeitos deixaram o local por volta das 21h30 levando os veículos. Outra parte dos assaltantes ainda ficaram no local até por volta das 1h da madrugada. Após isso, as testemunhas se soltaram e ligaram para 190. Os seguranças não souberam informar as placas dos caminhões, uma vez que não teriam controle sobre dos veículos.

O delegado da Polícia Civil de Poconé, Olímpio da Cunha Fernandes Jr, afirma que já realizou o interrogatório com os suspeitos, que negaram qualquer participação no roubo e reafirmaram o que haviam dito para os agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O delegado explica ainda que ambos foram atuados por receptação qualificada. (Com Assessoria)

