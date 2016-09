Polícia recupera eletrônicos no valor de R$ 40 mil roubados em Cuiabá

PJC Polícia recupera produtos eletrônicos roubados

A Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Cuiabá recuperou produtos eletrônicos estimados em RS 40 mil, durante ação contra criminalidade no sábado (10). O material, composto por câmeras fotográficas e lentes profissionais, constava com registro de roubo ocorrido na sexta (9), data em que foi lavrado o boletim de ocorrência.

Os policiais reuniram informações do possível autor do fato e em diligência na região do Pascoal Ramos foi realizada abordagem ao suspeito, Thiago Cavalcante da Silva, que confessou a autoria do furto e ainda indicou o local onde a mercadoria estaria escondida. O suspeito será indiciado por furto qualificado.

O delegado responsável, Marcel Gomes de Oliveira, explica que a vítima já estava sem esperanças em recuperar o equipamento. “Assim que localizamos os bens da vítima, entramos em contato com a mesma e podemos perceber a emoção em reaver os seus bens”. (Com Assessoria)