Polícia registra furto em lavador e violência contra mulher em Sinop

Um homem de 26 anos foi preso, nesse domingo (19), acusado de furtar um automóvel Corolla prata de um lavador em que trabalha, no sábado (18), em Sinop. O proprietário do estabelecimento viu o carro estacionado na residência de um dos funcionários, na rua das Araribas, no bairro Jardim das Palmeiras.

Ele acionou a Polícia Militar que se deslocou até a casa e lá prendeu o suspeito. Em depoimento, o rapaz confessou que teria ingerido bebida alcoólica e pegou o carro, sem a autorização do chefe. Disse também que não tinha a intenção de ficar com o veículo, que no dia seguinte o levaria até a empresa. Após isso ele foi liberado.

A polícia também registrou um ato de violência doméstica contra uma mulher de 23 anos. Consta no boletim de ocorrência que o namorado da vítima teria tentado enforcá-la. Ele também teria a agredido com socos e puxões de cabelo. De acordo com o boletim, o suspeito estava alcoolizado e a mulher sofreu vários hematomas. A Polícia Militar irá investigar o caso, contudo, até o momento ninguém foi preso.