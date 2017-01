Policiais da Rotam apreendem fuzil que pode perfurar um carro blindado

PMMT Informação de que arma pode perfurar carro blindado foi confirmada pelo tenente-coronel da Rotam

Um fuzil calibre 762, que tem capacidade para perfurar um carro blindado, foi apreendido na tarde de ontem (6) por policiais do Batalhão de Ronda Ostensiva Tática Móvel (Rotam) em uma residência em Várzea Grande. O suspeito de ser dono do armamento pesado foi identificado como Alisson Chagas, de 20 anos.

De acordo com a policia, a apreensão aconteceu no bairro Cohab 8 de Março por volta das 18h. A informação de que a arma pode perfurar um carro blindado foi confirmada pelo tenente-coronel da Rotam, Fernando Augustinho.

Os policiais tinham a informação de que na região estava funcionando um comércio de armas e o serviço de inteligência da corporação estava levantando informações sobre o suspeito há 20 dias.

O homem foi abordado na rua de sua residência e foi convidado para acompanhar os policiais em uma revista em sua casa. O equipamento foi encontrado dentro de um carro que estava estacionado na garagem da casa de Alisson.

O jovem, ainda de acordo com os policiais, é um dos suspeitos de realizar a venda de armas no bairro. Além da arma, os policiais apreenderam na casa uma barra de maconha, com aproximadamente 1kg.

O suspeito foi encaminhado para o Centro Integrado de Segurança e Cidadania (Cisc) de Várzea Grande. (Com Assessoria)