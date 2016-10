Policiais impedem assalto e libertam 30 reféns em agência dos Correios

Reprodução Numa rápida ação, PM surpreende bandidos e evita assalta nos Correios de Sapezal nesta 5ª

Policiais militares impediram que bandidos assaltassem uma agência dos Correios de Sapezal, na tarde dessa quinta (27). Na ação rápida, foram presos três assaltantes e dois revólveres usados no crime apreendidos.

Brener Borges da Silva, Mário Roger e o adolescente D.A.S., de 16 anos, invadiram a agência por volta das 16h. Dois dos suspeitos estavam armados e fizeram cerca de 30 pessoas reféns por cerca de 40 minutos.

A equipe de policiais do 7ºComando Regional, que chegou à agência, avistou um possível suspeito, um rapaz que usava camiseta de funcionário dos Correios. Ele era o único que estava em pé, com uma prancheta nas mãos, circulando entre dezenas de pessoas.

Todos os clientes, reféns, estavam sentados e com expressão de medo. A fisionomia da caixa, que é conhecida do soldado Leandro Araújo, o primeiro policial a entrar na agência, confirmou que algo anormal ocorria naquele ambiente.

Esse falso funcionário logo foi rendido e desarmado, bem como grande parte dos reféns libertados. Todavia, o segundo assaltante, que saiu da sala do cofre apontando o revólver para a cabeça de uma mulher, atirou contra o soldado, contudo, não o atingiu. Leandro revidou, mas em direção oposta como forma de proteger os reféns, apenas tentando intimidar o acusado.

A polícia então cercou o prédio dos Correios e começou a negociar com os bandidos, sob o comando do tenente Gabriel Dijon. Os assaltantes pediram para falar com os familiares e exigiram a presença da imprensa. O tenente Dijon, auxiliado pelo delegado Waner dos Santos Neves, levou a ocorrência ao desfecho final sem nenhum ferido e todos os ladrões presos. (Com Assessoria)