Policial é indiciado por homicídio de rapaz no CPA II após morte de PM

O inquérito da Polícia Civil que apura a morte de André Luiz Oliveira, de 27 anos, morto durante uma ação da Polícia Militar, em agosto do ano passado, apontou que o major Valdir Félix Oliveira foi o responsável pela morte. Valdir foi indiciado por homicídio qualificado e confessou que atirou no rapaz, mas em legítima defesa. O procedimento segue agora para o Ministério Público que poderá oferecer denúncia ou arquivar o processo.

Segundo o promotor que acompanha o caso, James Romanquelli, agora só falta o levantamento de checagem de antecedentes criminais do policial. Ele destaca que as investigações foram muito bem realizadas.

“Estamos aguardando somente isso para que possamos concluir o processo. O que devemos deixar claro é que não estamos a favor de nenhum criminoso. Mas acreditamos que não se deve estrapolar em algumas ações", explica o promotor.

O major Félix era comandante do batalhão da PM no bairro São João Del Rey. Conforme a assessoria da PM, ele foi transferido para um batalhão da PM de Juara (a 690 km de Cuiabá). A morte de um jovem durante um confronto com policiais militares, em agosto de 2016 no CPA III, em Cuiabá.

André Luiz foi morto pela PM após ser apontado, junto com o irmão Carlos Alberto Oliveira Júnior, como suspeito da morte do policial militar Élcio Ramos, de 29 anos, ocorrida momentos antes de uma abordagem. Junior continua preso desde o dia do crime.

Caso

Na época a Secretaria estadual de Segurança Pública (Sesp), informou que o policial e um outro soldado investigavam uma suposta venda de armas no local. A pasta explicou ainda que, os policiais foram surpreendidos pelos irmãos, que sacaram uma arma e dispararam contra o PM. O PM foi baleado após ir até o local onde ocorreu o crime e entrar em luta corporal com um dos moradores.

Carlos Alberto em sua primeira versão, contou que uns dos dois policiais tentavam extorqui-lo em sua residência. Posteriormente ele disse que os policiais entraram em sua residência e o enforcaram.

No dia do caso, por volta das 14h, os policiais que investigavam o comércio ilegal, teriam marcado encontro com o denunciado próximo ao Terminal do CPA I, fingindo serem pessoas interessadas em comprar a arma.Conforme o MPE, os policiais compareceram ao local em trajes civis e sem nenhum dispositivo que revelasse que ambos eram PMs. No local, foram orientados pelo comerciante a segui-lo, onde a arma objeto da venda estaria guardada.

Uma operação teria sido já montada para dar suporte aos dois policiais caso o crime fosse constatado e a prisão em flagrante tivesse de ser realizada.

Conforme a Sesp, os policiais foram surpreendidos pelos irmãos, que sacaram uma arma e dispararam contra o PM. Romanqueli afirmou para a reportagem do que contra Carlos Alberto as provas são bastante claras. “Foi necessário o laudo da balística, que comprovasse toda a ação do crime", disse.

