Policial embriagado é preso pela Rotam após atropelar duas jovens

Um policial militar, de 28 anos, foi preso depois de provocar um acidente, desacatar colegas e dar soco em um homem, na sala do boletim de ocorrência da PM, na Central de Flagrantes, na noite de domingo (6). O fato aconteceu no bairro Morada do Ouro.

Conforme as informações do B.O., o soldado seguia pela avenida Milton Figueiredo, quando colidiu o seu Ford Focus em uma caminhonete e na motocicleta em que estavam as duas jovens, de 18 anos e 20 anos, que ficaram feridas. As vítimas tiveram de ser encaminhadas para o Pronto-Socorro de Cuiabá, onde receberam atendimento médico.

Após o acidente, o soldado fugiu em alta velocidade. Testemunhas acionaram uma equipe da Rotam, que conseguiu cercar o policial militar. Visivelmente embriagado, ele se identificou como PM e resistiu à prisão, ameaçando e xingando a todo momento a equipe da Rotam. Foi necessário o uso de algemas para encaminhar o suspeito até a Central de Flagrantes.

Na delegacia, ele ainda agrediu um homem que havia chegado na condição de detido em outra ocorrência. O soldado se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi autuado por ameaça, lesão corporal, conduzir veículo sob a influência de álcool, além de omissão de socorro.