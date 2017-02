Polícias de MT e GO apreendem 101 kg de maconha na divisa dos Estados

As polícias de Mato Grosso e Goiás apreenderam na noite dessa sexta (17), em Aragarças, na divisa dos Estados, 101,3 kg de maconha. Seis pessoas foram presas. A ação integrada fez parte de mais uma edição da Operação Bairro Seguro, deflagrada pela Polícia Militar em todo o Estado.

Reprodução Policiais apreendem 101 kg de maconha com 6 pessoas entre Mato Grosso e GO

A polícia chegou à droga por meio de uma denúncia anônima ao Serviço 190 da PM de Mato Grosso. Policiais da Força Tática, Garra da Polícia Civil e policiais militares de Aragarças, localizaram o carregamento embalado em sacos plásticos em uma casa na rua Joana Borges, no setor Nova Esperança, periferia da cidade.

Na casa estavam seis jovens, três homens e três mulheres, todos presos em flagrante. Entre eles estavam um menor L.F.P. Quatro dos acusados foram identificados como Ilker Silva Lopes Nunes, Julia Kássia Pereira e Clarita Mariano de Coimbra. Além dos 101,3 kg de maconha, a polícia apreendeu ainda 1,2 kg de pasta-base de cocaína, uma balança de precisão e 4 celulares.

Até a manhã deste sábado (18), as seis pessoas envolvidas ainda não tinham informado como elas conseguiram adquirir a droga e como o carregamento chegou a Aragarças. As forças policiais de MT e GO acreditam que a grande quantidade de drogas seria comercializada durante o carnaval, que ocorre no próximo final de semana.