Populares agridem 2 universitários detidos por esfaquearem 1 em bar

Reprodução Universitários são acusados de esfaquearem homem em bar. A vítima levou golpes no tórax

Os universitários Fernando Henrique Matos Neves, de 22 anos, e Diego Takeda Pereira Alves, de 30, foram agredidos por populares e detidos pela Polícia Militar, após atacarem com uma faca um rapaz, em frente a um bar próximo à faculdade particular na avenida Beira Rio, em Cuiabá, na madrugada desta sexta (24). A vítima esfaqueada foi encaminhada ao pronto-socorro.

A Polícia Militar esteve no local por volta das 4h30 e encontrou os estudantes sendo agredidos por várias pessoas. A confusão foi contida. As testemunhas relataram que as agressões aconteceram após os dois jovens atacarem outro rapaz com uma faca.

Com vários ferimentos no rosto e na cabeça, a dupla foi encaminhada ao pronto-socorro e recebeu atendimento médico. Na mesma unidade, os policiais também entraram em contato com a vítima esfaqueada, que confirmou ter sido atacada com uma faca por Fernando.

O rapaz, ferido com cortes na região do tórax e nas costas, recebeu curativos e ficou internado em observação, mas não corre risco de morte. Diante dos fatos, a dupla após ser liberada pelos médicos foi encaminhada à 2ª Delegacia de Polícia do Carumbé. Eles serão conduzidos a uma audiência de custódia no Fórum de Cuiabá agora à tarde.