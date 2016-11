Presidiário é encontrado morto por agentes em penitenciária de Sinop

Presidiário achado morto

Um reeducando que cumpria pena por tráfico de drogas no presídio Oswaldo Florentino Ferreira Leite (Ferrugem), em Sinop, foi encontrado morto na manhã desta terça (23). Ele estava em uma cela no raio verde e as causas da morte ainda não foram confirmadas.

Marcos Prado Alves, 33 anos, foi encontrado já sem vida no momento em que os agentes prisionais iniciavam a contagem dos reeducando. Além da prisão por tráfico, ele iria a júri popular por participação em um homicídio em março de 2013.

Segundo a direção do presídio, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Sinop, onde será submetido a perícia para identificação da causa da morte.