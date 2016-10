PRF apreende 97 kg de maconha que viria para Cuiabá

Assessoria Maconha que viria para Cuiabá é apreendida em porta-mala de carro em Coxim

Um trabalho conjunto entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul resultou em uma apreensão de 97 kg de maconha em Coxim (MS).

Os policiais rodoviários abordaram um I/Volvo S60 com placas de Cuiabá, conduzido por um corretor de imóveis de 41 anos. No veículo foi encontrado 97 kg de maconha no porta-malas. O condutor do veículo havia fugido de uma fiscalização de equipe da PRF na região do posto São Pedro (distrito de Congonhas).

O suspeito disse em depoimento à polícia que foi contratado para buscar a droga em Ponta Porã (MS), fronteira com o Paraguai, e levar até Cuiabá, e receberia pelo transporte do entorpecente R$ 10 mil.

O veículo, a droga e o suspeito foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil de Coxim para lavratura da prisão em flagrante.

Outra apreensão

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 21 tabletes de maconha dentro do bagageiro de um ônibus de viagem na madrugada de hoje (10). A droga foi localizada após abordagem de rotina na BR-163.

Os entorpecentes que estavam divididos nos 21 tabletes um total de 8,544 kg. O material estava dentro do bagageiro inferior do veículo.

Os policiais identificaram uma mulher como proprietária da droga. Segundo informações, ela estaria transportando a maconha com o consentimento do motorista do veículo, que sabia do material. A apreensão aconteceu por volta das 3h20 e o caso foi encaminhado para a Delegacia de Policia Civil de Itiquira, (a 275 km de Cuiabá).