PRF apreende menor que carregava 12,3 kg de cocaína em ônibus na 070

PRF Policiais encontraram droga durante revista em ônibus que seguia para VG

A adolescente de 17 anos H.R.O. foi apreendida com 12,3 kg de cocaína dentro de um ônibus da empresa Verde Transporte, que seguia de Pontes e Lacerda para Cuiabá, nesta quarta (1º).

Segundo a unidade da Polícia Rodoviária Federal de Cáceres, que fica em Poconé na BR-070 km 634, o veículo foi abordado por volta das 10h40, e durante vistoria no interior os policiais verificaram que a menor, moradora de São José dos Quatro Marcos, transportava junto aos pés uma mala que continha alguns tabletes de drogas.

Os policiais também revistaram o bagageiro acima do assento da menina e encontraram outras duas bolsas com mais drogas no interior. Após a pesagem foi constatado que havia 12,3 kg de pasta base de cocaína.

A menor disse que embarcou em Porto Esperidião e que entregaria a droga em Várzea Grande, onde receberia uma quantia pelo serviço, contudo, não informou o valor exato. Ela e o entorpecente foram encaminhados para a delegacia da Polícia Civil de Poconé.