PRF apreende veículo adulterado com documentação em Campo Verde

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na tarde desta segunda (24) um veículo com documentação adulterada. A ocorrência ocorreu por volta das 18h, em Campo Verde, no Km 383 da BR 070.

A ação foi registrada quando os PRFs abordaram um FIAT/STRAD, de placas de Goiânia (GO), conduzido por R. V. de O.

Conforme a PRF, na análise do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV), foram verificados indícios visíveis de adulteração de falsificação dos documentos do veículo. Em consulta realizada aos sistemas, verificou-se, ainda, que o formulário de um dos CRLV’s foi roubado do Ciretran de Nova Mutum em 17 de julho de 2013.

R. V de O questionado acerca da posse do veículo, afirmou que o carro pertence a M. R. S. Em seguida, o senhor referido compareceu à Delegacia de Polícia Civil de Campo Verde e confirmou que de fato havia comprado o veículo por R$8 mil no município no ano de 2013.

O condutor foi encaminhado com o documento e veículo para a Delegacia de Polícia Civil de Campo Verde, para devidas deliberações. (Com Assessoria)