PRF ouve caminhoneiro encontrado com duas menores na 163 nesta 6ª

Duas meninas, sendo uma de 14 e a outra de 17 anos, foram encontrados pela Polícia Rodoviária Federal dentro de uma carreta, em Sorriso. A abordagem ocorreu no Km 733 da BR-163, por volta das 16h40 dessa sexta (17). O motorista foi ouvido por suspeita de favorecimento à prostituição de menores.

Em depoimento aos policiais, as adolescentes informaram que voltavam de Lucas do Rio Verde, onde trabalhavam em um bar. No estabelecimento, L.M.S.C., 14 anos, e a adolescente T.S.G., 17, disseram que realizavam programas, sem o conhecimento dos pais. Além disso, falaram que não conheciam o motorista do caminhão e estavam apenas pegando carona até Sorriso, sem contrapartida, a principio.

O condutor relatou que apenas ofereceu carona às garotas. Contudo, a menina de 14 anos apresentava uma lesão no braço. A Policia Civil e o Conselho Tutelar de Sorriso foram acionados. O condutor T.B.F. foi ouvido e liberado. (Com Assessoria)