PRF realiza Operação Carnaval para evitar acidentes veja algumas dicas

Mário Okamura/Rdnews Polícia Rodoviária Federal aponta dicas para ajudar os foliões a fazerem uma viagem tranquila

A Polícia Rodoviária Federal alerta os foliões que irão pular Carnaval em outras cidades ou que apenas pretendem aproveitar o feriado prolongado para pegar a estrada. Deve-se ficar atento para algumas dicas e considerações.

A primeira é o planejamento. Sempre se informar previamente sobre as condições do tempo, as distâncias que percorrerá, possíveis pontos de parada, abastecimento e alimentação.

Independente da distância a ser percorrida, faça uma revisão prévia no seu veículo. Não deixe de verificar as condições de pneus, freios e sistema elétrico. Lembre-se que mesmo durante o dia é necessário o uso dos faróis baixos ligados nas rodovias.

Não esquecer os documentos do veículo e pessoais. E respeitar as sinalizações de limites de velocidade e faixas nas vias.

A Operação de Carnaval da PRF começou a meia-noite de sexta (24) e conta com um efetivo de 80 policiais por dia e 60 bafômetros distribuídos nas 15 unidades operacionais e ainda em estratégicos como os pontos da BR- 070 (Trevo para Livramento), perímetro urbano em Primavera do Leste e de Sinop.

Segundo o superintendente da PRF, Kellen Arthur Preza Nogueira, devem circular cerca de 90 mil veículos por dia nas 5 rodovias federais que cortam Mato Grosso.

“A fiscalização do consumo de bebidas será intensificada, especialmente em pontos estratégicos que registraram maior incidência de acidentes cuja causa provável foi o consumo de álcool”, explica.

No ano passado, neste período, foram registrados 57 acidentes, sete mortes e 43 feridos. A fiscalização da PRF não se restringirá ao álcool. Também intensificará a fiscalização nas condutas consideradas mais gravosas, que aumentam o risco de graves acidentes ou de agravamento de lesões como ultrapassagens indevidas, excesso de velocidade e falta de equipamentos de segurança (capacete, cinto de segurança ou cadeirinhas para crianças).

Restrições de tráfego

Para melhorar a segurança nas estradas durante esse fim de ano, a PRF restringirá o tráfego de alguns veículos de carga em rodovias de pista simples. Caminhões bitrens, cegonhas e veículos com dimensão excedente devem obedecer ao período de restrição abaixo: sábado (25): 06h às 12h; terça (28): 16h às 24h; quarta (1º): 06h às 12h.