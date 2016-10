PRF recupera veículo roubado em Cuiabá e apreende 220 kg de drogas

PRF Equipe da PRF consegue recuperar Fiat/Strada roubada em Cuiabá nessa terça

A Polícia Rodoviária Federal recuperou na madrugada deste sábado (15) uma caminhonete Fiat/Strada, cor branca, que seguia sentido Cuiabá/Cáceres, além de apreender cerca de 221 kg de maconha. Por volta das 2h da manhã, em fiscalização rotineira no km 634 da BR-070, em Poconé, a equipe da PRF deu ordem de parada ao condutor, que desobedeceu e empreendeu fuga.

Os policiais então iniciaram acompanhamento tático e alguns quilômetros à frente o condutor adentrou com o veículo na vegetação às margens da rodovia, abandonando a caminhonete e embrenhando-se na mata.

Ao realizar a revista no veículo foi verificado que o mesmo carregava 221,8 kg de substância com características de maconha e, em checagem nos sistemas disponíveis constatou-se que a caminhonete em questão era um veículo clonado e que o original de placa QBD-3153 era objeto de roubo ocorrido nessa terça (11), em Cuiabá.

A equipe ainda realiza diligências no sentido de localizar o condutor que fugiu sem ser identificado. A ocorrência será encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Poconé, para as devidas providências. (Com Assessoria)