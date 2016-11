Procurador nega assédio e afirma que jovem sofria de transtorno

O procurador e professor substituto da Universidade de Brasília (UnB), Rafael Santos de Barros e Silva, negou que tenha assediado moral e sexualmente a advogada Ariadne Wojcik, 25 anos, que morreu em Chapada dos Guimarães (60 km de Cuiabá). O homem ainda alega que a jovem sofria de distúrbios psiquiátricos. As afirmações foram dadoa ao portal Metrópoles, de Brasília (DF).

O professor ressaltou ainda que reportou a situação à diretoria da Faculdade de Direito da UnB, falou com amigos próximos de Ariadne e tentou entrar em contato com a família dela. Alega ainda que a menina passava por tratamento e, por isso, recebeu o pedido para não registrasse Boletim de Ocorrências (BO).

“Fiquei muito triste quando ela mandou esses e-mails. Comuniquei a quem senti que devia comunicar. De fato, não prestei queixa porque ela havia acabado de se formar e era uma pessoa de quem eu gostava muito. Não queria que isso prejudicasse ela na atividade profissional”, afirma.

Na postagem, ela fez acusações de suposto assédio que teria sofrido, além da perseguição de um ex-chefe de serviço, em um escritório de advocacia em Brasília.

Encontrada morta, servidora deixa mensagem denunciando advogado

Após publicar a mensagem, ela teria ido para o mirante de táxi. Logo que iniciaram as buscas os policiais encontraram uma bolsa e um par de sapatos, deixados na pedra do precipício. Policiais do Centro Integrado de Operações Aéreas trabalharam nas buscas até conseguirem localizar o corpo.