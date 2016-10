Quadrilha é presa pela morte de sargento da polícia; 1 acaba liberado

Assessoria As vítimas foram mortas e encontradas queimadas dentro de uma casa no local

Quatro homens foram presos pelo duplo homicídio e tentativa de homicídio ocorridos na madrugada de quinta (13), em uma propriedade rural, cerca de 45 km do centro de Claúdia (620 km de Cuiabá).

Eles são suspeitos de matar a tiros o sargento aposentado da Polícia Militar, Geraldo Aparecido Zampirollo, e Jesse da Silva, além de atigirem um menor de 14 anos. A motivação do crime seria a disputa por uma área.

O adolescente filho de Jesse, sobreviveu ao ataque e está internado em um hospital de Sinop. Jesse era um grileiro "profissional" na região, com registro de invasões em diversas áreas do Norte de Mato Grosso, ações que são ilegais.

Os suspeitos, Edwin Maycon de Souza, 24, Romeu Rodrigues, 53, Djalma Scarabelli, 51, e Weslen Kaique Araujo dos Santos, 19 anos, foram presos em flagrante pelo Grupo Armado de Resposta Rápida da Polícia Civil e pela Polícia Militar, ambas equipes de Sinop (500 km ao Norte). Eles vão responder por duplo homicídio qualificado e tentativa de homicídio.

As vítimas foram mortas e encontradas queimadas dentro de uma casa, na área da “Fazenda Andrade”, localizada ao lado do Assentamento Zumbi dos Palmares.

Sargento da polícia e amigo são executados em assentamento

De acordo com as investigações, os criminosos chegaram armados e se identificaram como policiais, pedindo para as vítimas descerem, uma vez que a casa era estilo sobrado e as vítimas dormiam no quarto na parte superior. "O sargento desceu e foi baleado. Pai e filho ficaram no quarto e como não desceram eles colocaram fogo na parte de baixo. Eles foram lá para matar, tanto que deram o menor como morto", explicou o delegado Joacir Reis.

O delegado individualizou a conduta dos presos informando que Romeu e Maycon, junto com outras pessoas ainda não identificadas, foram até a propriedade e executaram as vítimas, motivadas por briga de terra. Todos eles são grileiros 'profissionais' em disputa por áreas invadidas", disse.

De acordo com Joacir, o terceiro suspeito, Djalma levou os comparsas até a propriedade e aguardou a execução do crime. O quarto preso, Weslen guardou as arma depois dos fatos, sendo apreendido com ele uma espingarda calibre 16, munições de diversos calibre e cartuchos.

Na ação policial, também foi apreendida uma caminhonete, um Fiat Uno e fardamento usado no crime. As prisões e apreensões foram feitas na área do município, que vem sendo alvo de disputas entre grileiros da região. "Essas apreensões foram no local da prisão", finalizou.

Os presos serão interrogados e encaminhados ao presídio de Sinop. (Com Assessoria)

Às 18h17 - Advogados dizem que Weslen não tem envolvimento em crime

Os advogados Leandro de Assis Conceição e Julio Aparecido da Silva responsáveis pela defesa de Weslen Kaique Araujo dos Santos, 19 anos, detido por suposto envolvimento em duplo homicídio e tentativa de homicídio em Claudia, esclarecem que o mesmo não teve envolvimento com o crime em questão e foi liberado na tarde desta sexta (14).

"Weslen foi liberado mediante pagamento de fiança pelo crime de posse ilegal de arma de fogo.Diante disso, solicitamos que seja feita publicação de matéria na imprensa lida, falada e assistida com intuito de esclarecer os fatos, com as mesmas proporções que foram veiculadas as matérias com o nome e imagem de nosso cliente", diz nota dos juristas.