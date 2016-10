Quadrilha especializada em roubos de residências é presa em Cuiabá

Assessoria O veículo Toyota Etios, roubado de um casal de idosos, era usado nos crimes

A Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Cuiabá prendeu na quinta (6), cinco membros de uma quadrilha responsável por inúmeros roupos em Cuiabá.

Após reconhecimento do suspeito Renan Bernardo dos Santos Amorim, 19, por fografias, os policiais civis descobriram que o suspeito usava um veículo EcoSport, que seria usado constantemente para transporte de drogas para pontos de traficância (bocas de fumo), chefiados por uma facção criminosa que agiria dentro de um presídio da Capital. Diante da informação foram realizadas diversas diligências para localização do carro usado pelo assaltante.

Foi realizado monitoramento e vigilância na rodoviária localizada próximo ao bairro Alvorada.

Além de Renan, no momento da abordagem, estavam no veículo os suspeitos Lucas dos Santos Cardoso, 20, Luis Otavio Alves, 19, Nilva de Franca Ferreira, 20. Em buscas no carro foi localizado um revólver calibre 38 municiado, um colete balístico e dois tabletes grandes de maconha.

Integrante do grupo, uma adolescente de17 anos estava em um hotel nas proximidades da rodoviária esperando os outros comparsas. Aos policiais, ela afirmou que entregaria a Nilva uma mala com 14 tabletes grandes (e dois pequenos) de maconha. A menor também confessou o planejamento de uma viagem a Novo Progresso, no Pará, para buscar entorpecentes.

O veículo Etios, roubado de uma casal de idosos, foi recuperado no bairro Pascoal Ramos.

O grupo criminoso foi reconhecido em pelo menos 03 roubos em Cuiabá, entre um assalto em uma casa no bairro Coophema, onde 03 indivíduos armados teriam rendido as vítimas, trancado em um quarto e levam joias, eletrônicos e um veículo Toyota Etios. O grupo foi autuado pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, corrupção de menores, porte de arma de fogo de uso permitido e roubo.