Cinco homens fortemente armados e encapuzados invadiram a agência do banco Sicredi, em Novo Mundo, (774 km de Cuiabá). A quadrilha estaria atuando na modalidade “Novo Cangaço”.

Segundo informações preliminares da Polícia Militar, na saída do banco, levando mochilas com dinheiro, eles trocaram tiros com um PM, que teria ficado ferido. O bando ainda levou como refém a gerente do banco e uma cliente.

O avião do Ciopaer (Centro Integrado de Operações Aéreas) já se deslocou para a região com policiais do Bope (Batalhão de Operações Especiais) para fazer a caçada dos assaltantes. Eles ainda não liberaram os reféns. A assessoria do banco deve se pronunciar nas próximas horas.