Quadrilha que usava mulheres para roubar caminhonetes é desarticulada

PJC Drogas apreendidas com policiais em Pontes e Lacerda em posse de quadrilha que agia na região

Dois homens e uma mulher foram presos em flagrante, na companhia de duas adolescentes apreendidas, acusados de integrarem uma quadrilha envolvida em roubos de caminhonetes e tráfico de drogas, em Pontes e Lacerda (a 448 km de Cuiabá). As prisões e apreensões aconteceram na quarta (14) e ontem (15), durante investigações da Polícia Civil local.

A quadrilha promovia roubos de veículos que eram levados para a Bolívia e trocados por entorpecente. Dois membros, Rosildo Martins de Jesus, apontado como líder da organização e atravessador de veículos na fronteira, e Bruno Ribeiro Pereira, estão foragidos na Bolívia. Bruno Ribeiro saiu da cadeia há 10 dias e de novo se envolveu em um crime.

Estão presos em flagrante Everson Victor Conceição Carvalho, conhecido por “Hermínio”, Claudovino Serafim Avelar, o “Duvino ou Dedão”, e Leidiane Sousa Borges, que atraiu a vítima do último assalto. Além das menores F.F.S, 14 anos, e M.F.M, de 16, ambas informantes e também iscas da quadrilha. Os maiores vão responder por roubo e tráfico de drogas, e as menores por ato infracional análogo aos mesmos delitos.

Nas buscas, os policiais apreenderam na residência da menor de 16 anos, que é namorada Claudovino Divino, cerca de 1,6 kg de maconha. A adolescente assumiu a posse da droga. Nesta semana, a quadrilha roubou uma caminhonete S10 branca, em Pontes e Lacerda. A vítima foi atraída por Leidiane, já que eram conhecidos.

A moça marcou um encontro com a vítima e enquanto estava com ela passou a enviar mensagens aos comparsas, avisando o momento certo de agirem. Quando o "amigo" foi deixar a suspeita em casa, Leidiane pediu para ele ficar mais um pouco, já com a intenção de ganhar tempo para que os comparsas chegassem.

Pouco tempo depois, armados, Bruno e Claudiovino, se aproximaram em uma motocicleta da caminhonete e renderam a vítima e Leidiane, que até então era também vítima da quadrilha. Os dois foram levados para um cativeiro, permanecendo vigiados, por cerca de 1h, até que Bruno chegasse com a caminhonete na Bolívia, acompanhado de Rosildo.

Ilustração Ilustração da Caminhonete S10 roubada por quadrilha e ainda não foi localizada pela polícia

O investigador Paulo Suady Ferreira Vieira, da Delegacia de Pontes e Lacerda, informou que havia muitas contradições na entrevista feita com a suposta vítima, Leidiane, e a partir daí passaram a desconfiar que ela também integrava a quadrilha. “Numa entrevista simples ela acabou confessando a participação devido às contradições”.

Conforme a polícia, os suspeitos são bastante atuantes na modalidade criminosa. Há cerca de dois meses, a mulher do criminoso Rosildo, morreu em acidente de veículo, quando tentava levar para Bolívia um automóvel Voyage, roubado na região metropolitana de Cuiabá. O suspeito, assim como os demais membros do bando, tem antecedentes criminais. Ele, na semana passada, chegou a ser preso por receptação de veiculo. Pagou fiança e foi solto. A caminhonete não foi recuperada.

Boca de Fumo

Ontem os policiais desarticularam outro ponto de distribuição de droga, em Pontes e Lacerda. O local, que ficava no centro da cidade, era comandado por Wenderson Queiroz Antonio, de 20 anos, conhecido por Gordo, preso em flagrante com 2 kg de cocaína e crack. Ele já tem passagem por roubo e receptação e foi autuado por tráfico de drogas.

Na residência, ainda foram apreendidos uma balança de precisão, TV Led, celular e uma caderneta da venda de drogas. O suspeito tem passagem pelo mesmo crime, tendo sido preso há cerca de 90 dias. (Com Assessoria)