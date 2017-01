Quadrilha tenta assaltar Banco do Brasil em área nobre e 1 acaba ferido

Bandido acaba ferido após a tentativa de assalto

Um bandido foi baleado em um assalto na agência do Banco do Brasil localizada na avenida Lavapés, no bairro Goiabeiras, na Capital, no início desta tarde (17). Segundo a Polícia Militar, um assaltante entrou na agência falando que iria abrir uma conta.

Após ser autorizado a entrar, outros três criminosos atiraram nas portas da agência e anunciaram o assalto. Um segurança percebeu a ação e trocou tiros com os bandidos, nos quais um tiro atingiu um dos assaltantes, que ainda tentou fugir, mas foi preso na calçada da agência. O Samu foi acionado e o encaminhou ao Pronto-Socorro de Cuiabá.

Os outros três fugiram. Pessoas que estavam no local disseram que estavam em duas motocicletas. O segurança acabou atingido no ombro e o assaltante ferido levou dois tiros, sendo um na perna.

A situação ficou tensa na região. Diversas viaturas se deslocaram para atender a ocorrência e fazer rondas à procura dos criminosos.