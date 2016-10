Quatro assaltam clínica e são pegos pela polícia; uma ladra tem 15 anos

A Polícia Militar prendeu nessa segunda (31) quatro jovens que assaltaram uma clínica no bairro Lixeira, região central de Cuiabá. Eles levaram mais de R$ 60 mil em cheques, além de uma quantidade de dinheiro. A ação criminosa foi registrada por câmeras do circuito interno de segurança.

No vídeo recolhido pela PM um casal toca o interfone do prédio da clínica Instituto Brasileiro de Plenitude Humana. A porta é aberta e os jovens, sendo um deles uma menina de 15 anos, foram direto à recepção, onde o rapaz mostra uma arma de fogo que estava na cintura e rende a funcionária.

Com o apoio do outro casal, os jovens conseguiram recolher R$ 67,6 mil em folhas de cheques, R$ 200 em dinheiro, além de seis telefones celulares e joias de funcionários e clientes que estavam no local.

A polícia foi acionada, porém os quatro envolvidos Walber Ribeiro da Silva, Marcelino Jose dos Santos Neto, Karlin Nathany da Silva Quadros e a menor de 15 anos foram encontrados e detidos por uma equipe da Rotam no final da tarde.

Na casa em que eles estavam, os PMs também recuperaram todo o material roubado na clínica. Os pertences e os casais foram encaminhados a Central de Flagrantes.