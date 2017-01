Quatro pessoas da mesma família morrem em acidente em Goiás

O Corpo de Bombeiros informou que a mulher e a criança foram arremessadas para fora do carro

Seis pessoas, sendo quatro da mesma família, morreram em uma acidente no sábado (14) em Flores de Goias (GO). A familia era moradora de Guarantã do Norte ( 728 km de Cuiabá).

Segundo o G1 de Goiás, dois veículos Honda City e um Fiat Pálio se chocarem frontalmente. No Honda, que tem placa de Guarantã do Norte, estavam quatro vítimas, sendo elas o casalMicheli Damin, seu marido João Victor Catunda e filhos Júlia Vitória, 11 anos e João Miguel de apenas sete meses.

O Corpo de Bombeiros informou que a mulher e a criança foram arremessadas para fora do carro. Os demais ocupantes ficaram presos às ferragens.

Já no Fiat Pálio, que tem placa de Alvorada do Norte (GO), viajavam um homem e uma mulher. O motorista morreu no local.

A passageira foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas faleceu antes de chegar ao hospital.