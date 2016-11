Quatro pessoas morrem na BR-163 em um acidente com três veículos

Divulgação Veículo Gol bate em caminhão na BR-163 e deixa quatro pessoas mortas

Quatro pessoas morreram em um acidente envolvendo três veículos, que aconteceu na noite dessa segunda (28), na BR-163, próximo a Sinop, sentido a Itaúba. As vítimas estavam em um veículo Volkswagen Gol que bateu de frente com um caminhão.

Segundo a Polícia Civil, foram identificados Jair Ferreira Pontes, 29 anos, Gessica de Almeida Ludke dos Santos, 20 anos, e Tais Lopes de Paula, 15 anos. O nome da quarta vítima não foi confirmado.

O condutor do caminhão teve ferimentos leves e o Corpo de Bombeiros esteve no local para retirar os corpos das vítimas das ferragens.

As informações iniciais são de com o acidente aconteceu no momento em que o carro tentou ultrapassar uma caminhonete Toyota Hilux e bateu de frente com o caminhão.

A caminhonete saiu da pista e tombou, e o motorista não teve ferimentos.