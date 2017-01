Quatro pessoas são amarradas em assalto, carro é levado e abandonado

. Carro roubado foi abandonado pelos bandidos na BR-163 após perseguição

Dois homens, um deles com uma pistola, invadiram um estabelecimento comercial na madrugada desta quarta (18), no bairro Jardim Maringá, em Sinop. Eles amarraram e trancaram no banheiro o proprietário, uma funcionária e mais duas pessoas. Ninguém ficou ferido.

Foram levados dois notebooks, um televisor, um videogame, uma quantia em dinheiro que não foi especificada, além de um automóvel Voyage cinza.

De acordo com o boletim de ocorrência, com o fim do expediente, o dono do estabelecimento se despediu da funcionária e foi embora. Ela aguardava o namorado, que tempo depois ligou para o chefe da moça e, informou que não conseguia falar com a jovem. Foi quando os dois e um outro conhecido do empresário se deslocaram até o local para verificar o que poderia ter acontecido.

Ao chegar lá, foram surpreendidos pelos assaltantes. Após a fuga, os quatro conseguiram se soltar e foram até a delegacia.

Durante a perseguição dos policiais militares, os bandidos abandonaram o veículo e fugiram para uma mata, na BR-163. Os outros objetos não foram recuperados. A Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf), irá investigar o caso.