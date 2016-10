Quatro são detidos por envolvimento em morte de padre; 10 mil no velório

Reprodução Corpo do Padre João Paulo Nolli sendo velado em Rondonópolis

Quatro pessoas foram detidas, entre ela um menor de 14 anos, pela receptação do celular do Padre João Paulo Nolli, 35, encontrado morto na manhã de domingo (9), no Loteamento Rosa Bororo, em Rondonópolis. “Quando o localizamos, o menor nos contou que uma pessoa entregou o aparelho para que fosse entregue para uma determinada pessoa, e que ele receberia R$ 150 para isso”, conta o delegado regional de Rondonópolis, Claudinei Lopes.

O delegado explica que o mais provável é que a morte do padre não tenha acontecido no local, já que não há vestígios de sangue, já que foi morto por estrangulamento. “O veículo passará por uma perícia agora pela manhã, para nos apontar se ele foi morto dentro do carro. A princípio não encontramos nada nele”, fala.

De acordo com o delegado três pessoas são suspeitas do latrocínio (roubo seguido de morte), o trio tentou vender o carro do padre João Paulo em um assentamento em Guiratinga. “Eles foram até lá para se desfazer do carro e conseguir algum dinheiro, como não conseguiram abandonaram o veículo".

Desaparecimento

O padre havia desaparecido na noite de sábado após participar de um grupo de oração na região do Jardim Tropical. Ele não compareceu para rezar a missa da manhã de domingo (9) em sua paróquia, o que levantou suspeitas das pessoas mais próximas que acionaram a Polícia Militar por volta das 7h45.

A partir deste momento a PM montou uma operação para tentar localizar João Paulo ou saber informações do seu paradeiro. Foi então que surgiu a primeira informação e segundo ela, de que um menor estaria em posso do celular do líder religioso.

Em conjunto as Polícias Civil e Militar encontram o adolescente próximo ao bairro Canaã. Quase que ao mesmo tempo, o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) recebia a informação através do telefone de que um corpo havia sido localizado no loteamento Rosa Bororo.

Laudo

Após o trabalho inicial da Polícia Técnica no local onde foi encontrado o corpo do padre, este foi encaminhado para o Instituo Médico Legal, para exame de necropsia, que confirmou que a morte do sacerdote foi por estrangulamento. “Provavelmente ele levou um “ Mata Leão” por trás. Não houve tiros, apenas aparece uma lesão no tórax proveniente de um soco que ele teria levado dos suspeitos”, conta.

O secretário estadual de Segurança Pública, Rogers Elizandro Jarbas, esteve em Rondonópolis e acompanhou o início dos trabalhos da polícia. “As investigações estão bem adiantadas, não posso revelar mais para que o serviço não seja prejudicado. Mas acredito que até o final do dia conseguiremos localizar os suspeitos,” disse.

10 mil no velório

Natural da cidade de Cornélio Procópio/PR, João Paulo Nolli, foi velado em sua paróquia no Conjunto São José, onde pelo menos 10 mil pessoas passaram pelo local. Na sequência, ele foi levado para a sua cidade natal, onde será sepultado. Segundo a Diocese de Guiratinga alguns padres de Mato Grosso foram para o Paraná para acompanhar o sepultamento do religioso.

