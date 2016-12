Rapaz é baleado durante partida de jogo de futebol; polícia investiga caso

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa

Wanderson Renato Moraes, 18 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio enquanto jogava futebol com amigos em uma quadra de esportes no Residencial Altos do Parque, em Cuiabá, na noite deste domingo (18).

Conforme o boletim de ocorrência, dois homens em uma motocicleta efetuaram três disparos contra o rapaz.

A tentativa aconteceu por volta das 18h, enquanto vários jovens jogavam futebol. Todos eles foram surpreendidos pelos dois homens que chegaram em uma motocicleta, desceram e chamaram o rapaz pelo apelido "Kiko".

Logo em seguida, um dos criminosos sacou uma arma de fogo e efetuou três disparos contra a vítima, que foi socorrida pelos colegas e levada até a Policlínica do Coxipó.

Na unidade médica ele recebeu os primeiros atendimentos e precisou ser transferido em uma ambulância ao pronto-socorro, onde foi encaminhado para cirurgia. A Polícia Militar foi comunicada sobre o fato e esteve no hospital colhendo informações da tentativa de homicídio de testemunhas. O caso será investigado pela Polícia Civil.