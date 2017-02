Rapaz é detido com equipamento para furto e oferece R$ 5 mil a PMs

Cartões em posse do suspeito que utilizava equipamentos para clonagem e furtos na Capital

O suspeito L. R. M., de 26 anos, foi preso pela Polícia Militar após ser pego em flagrante com vários objetos para cometer furtos em caixas eletrônicos e equipamentos que clonam cartões de crédito. Ele foi localizado no bairro Alvorada, em Cuiabá, na madrugada desta terça (21).

Segundo a ocorrência, o suspeito estava dentro de um veículo UP e chamou a atenção dos policiais que, durante a revista, encontrou 54 cartões, um aparelho adaptado para “pescar” envelopes em caixas, 21 pedaços de lata conhecido como “chupa-cabras”, além de ferramentas, como chaves de fendas e espátulas.

Questionado pela PM, o rapaz, que é morador de Brasília (DF), confessou que realmente comete crimes como furtos em caixa eletrônicos e clona cartões de créditos. Ele também ofereceu a quantia de R$ 5 mil aos policiais em troca de ser liberado.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado junto com todo aparato encontrado no carro até a Central de Flagrantes do bairro Planalto. A Polícia Civil irá ouvi-lo ainda nesta manhã e investiga se ele faz parte de uma quadrilha que comete crimes deste tipo em todo o país.