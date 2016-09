Rapaz é executado com 5 tiros na cabeça em baile funk em Cuiabá

Arquivo Pessoal Magno Vinícius foi executado com cinco tiros na cabeça dentro de uma boate

Um rapaz de 19 anos foi executado com cinco tiros na cabeça dentro da Boate Fábrika 5, no bairro Jardim Guanabara, na madrugada desta quinta (29). Magno Vinícius de Assis, segundo sua mãe, tem diversas passagens na polícia. A suspeita é de ele foi morto por vingança.

O crime ocorreu às 4h, quando acontecia um baile funk. De acordo com o boletim de ocorrência, antes de ser morto, Magno chegou a voltar para casa em uma moto, para buscar maconha.

No local do crime, a Polícia Militar abordou o proprietário de um veículo Pálio, de cor prata, que, diante da situação, fugiu deixando o carro com a chave e documentos.

O corpo do jovem foi retirado do estabelecimento e levado para a calçada, onde a polícia o encontrou. Além disso, o interior da boate foi lavado, o que comprometeu o trabalho da Perícia Oficial de Identificação Técnica (Politec).

O crime é investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP).

Conforme a delegada responsável pelo caso, Juliana Palhares, a vizinhança tem reclamado da situação. “Os tiros foram disparados todos dentro da boate e cinco atingiram a cabeça do rapaz, que praticamente teve parte do cérebro arrancada, pois foram disparos à queima roupa”, conta.

Juliana conta que vão pedir a interdição da área, pois a segurança do local é ruim, visto que o suspeito entrou armado na boate. No ambiente as câmeras não funcionam e o uso de drogas é liberado. "Vamos entrar com um pedido junto ao Ministério Público Estadual para que aquele local seja interditado. Além de pouca segurança, precisamos investigar se os alvarás estão em dias. Já é a segunda morte, onde atiradores entram armados e matam jovens e fogem sem ser identificados. É necessário que uma providência seja tomada”, disse.