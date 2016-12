Rapaz é preso após tentar engolir droga para fugir de flagrante

Julia Munhoz/Rdnews Na casa do acusado foram apreendidas outras porções de drogas e maconha

A Polícia Militar prendeu em flagrante delito por tráfico de droga F.R.L.S., 19 anos, nesta terça-feira (27). A prisão aconteceu em Tangará da Serra, durante abordagem de rotina.

Os policiais se aproximavam do suspeito quando perceberam que ele, bastante nervoso, tentava engolir algo. Ao revistá-lo, a guarnição policial descobriu que se tratava de pequenas porções de maconha.

Na casa do acusado, que fica próxima do local da abordagem, foram apreendidas outras porções, além da metade de uma barra de maconha, papel filme e papel alumínio.

As suspeitas são de que na casa dele funcionaria uma boca de fumo. Ele foi entregue na Delegacia de Polícia Judiciária Civil juntamente com os materiais apreendidos. (Com Assessoria)