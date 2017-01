Rapaz é preso em condomínio chique com veículo adulterado

. A prisão do suspeito ocorreu após a Polícia Militar receber a denúncia anônima

A Polícia Militar prendeu o F.F.S de 29 anos após ser identificado como o condutor que entrou com um carro de passeio roubado e com as placas adulteradas num condomínio localizado no bairro Parque das Nações, na saída de Cuiabá sentido a Chapada dos Guimarães,de quarta (11).

A prisão do suspeito F. ocorreu após PM receber a denúncia de que o veículo Chevrolet Prisma preto, roubado em Várzea Grande, foi visto entrando no condomínio fechado.

Com posse das informações, uma equipe policial esteve no endereço e encontrou o carro estacionado na garagem usada pelo suspeito. Os PMs subiram até o seu apartamento e encontraram o carro.

Em sua defesa, o rapaz contou ter comprado o carro pelo valor de R$ 8 mil. Uma busca também foi feita no apartamento e os policiais encontraram dois Iphones, três notebooks, vários chips de operadoras telefônicas, sete relógios de marcas famosas, além de cheques em nomes de outras pessoas e encomendas destinadas a outros endereços.

Foi constatado que o suspeito tem passagens criminais, por roubos e furto. Os policiais deram voz de prisão e o encaminharam junto com os materiais e o veículo apreendido até a Central de Flagrantes, onde foi autuado por receptação.